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'ABD ekonomisi ılımlı bir hızla büyüdü'

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporu, ABD'de ekonomik aktivitenin 2021 yılının son haftalarında ılımlı bir oranda büyüdüğünü ortaya koydu.

13.01.2022 - 07:19 |
'ABD ekonomisi ılımlı bir hızla büyüdü'

Bej Kitap raporuna göre, tedarik zincirlerinde devam eden aksaklıklar ve bir çok bölgede iş gücü temininde yaşanan yetersizlik ekonomik büyümeyi sınırlamaya devam etti.

Rapora göre, birçok Fed bölgesi Covid-19 vakalarındaki yükselişin sonucu olarak konaklamaları seyahatlerde, otel rezervasyonlarında ve ağırlama sektöründe ani bir geri çekilme yaşandığını ortaya koydu. Bununla birlikte tüketici harcamaları artmaya ve imalat sektörü büyümeye devam etti.

Bej Kitap'ta, "Fed bölgelerinde temas kurulanların çoğu, tüketicilere uygulanan fiyatlarda güçlü büyüme rapor ettiler, ancak bazı bölgeler fiyat artışlarının son aylarda yaşanan yüksek hızlı artışlara göre biraz yavaşladıklarını da not ettiler" ifadeleri de yer aldı.

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