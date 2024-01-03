'ABD ekonomisi yumuşak bir inişe doğru gidiyor'

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, güçlü bir istihdam piyasası ve ılımlı faiz oranları sayesinde 2024 yılında enflasyonun daha da düşecek olması nedeniyle Amerikalıların "neşelenmeleri" gerektiğini söyledi.

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Georgieva, CNN'e verdiği röportajda ABD ekonomisinin "kesinlikle" oldukça güçlü büyüme beklentileriyle "yumuşak bir inişe" doğru gittiğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırma konusundaki "kararlılığını" öven Georgieva, "İnsanlar ekonomi konusunda kendilerini iyi hissetmeli çünkü nihayet fiyatlar açısından bir rahatlama görecekler. Bu durum özellikle küçük işletmeler için acı verici olsa da, ekonomiyi resesyona itmeden istenen etkiyi yarattı" dedi.

Georgieva, "Herkese mesajım, enflasyon düştüğü için faiz oranları bu yıl ılımlı seyredecek. Neşelenin, bu yeni bir yıl" diye konuştu.