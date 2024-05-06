'ABD enflasyonu hisseler için önem taşıyor'

Michael Wilson liderliğindeki Morgan Stanley ekibi yayınladığı araştırma notunda tüketici fiyat verilerinin "para politikasının izleyeceği yol ve piyasanın bu yolu fiyatlandırması" konusunda önemli bir role sahip olacağını belirtti.

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S&P 500, bu yıl Fed'in gevşemesinin hala muhtemel olduğu yönündeki iyimserlik ve sağlam kurumsal kazançların duyarlılığı desteklemesiyle son iki haftada yükseldi. ABD gösterge endeksi cuma gününü 5.100 puanın üzerinde kapatarak Wilson'ın 12 aylık hedefi olan 4.500'ün yaklaşık %14 üzerine çıktı.

Wilson, ABD ekonomisi için yumuşak iniş ya da iniş yapmama senaryolarının mümkün olduğunu söyledi.