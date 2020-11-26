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26.11.2020 - 09:00 | | DHA

ABD ham petrol stokları geriledi

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 20 Kasım'da biten haftada 800,000 varil düşüşle 488.7 milyon varile geriledi.

ABD ham petrol stokları geriledi
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ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 26,000 varil düşerek, günde 5.2 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı haftada benzin üretimi de günde ortalama 8.9 milyon varil düzeyindeydi.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 422,000 varil artarak günde ortalama 14.3 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 78.7 olarak belirlendi. 

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, BD ham petrol stokları, 20 Kasım'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 800,000 bin varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 1 milyon 300,000 varil yükselirken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 800,000 varil azaldı.

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