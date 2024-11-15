ABD Hazinesi'nden döviz kuru açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'nin Başlıca Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu"nun Kongre'ye sunulduğu belirtildi.

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ABD'nin mal ve hizmet ticaretinin yaklaşık yüzde 78'ini gerçekleştirdiği büyük ticari ortaklarının uygulamalarının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, ülkenin başlıca ticaret ortaklarından hiçbirinin Haziran 2024'e kadarki 4 çeyrek boyunca etkili ödemeler dengesi ayarlamalarını önlemek veya uluslararası ticarette haksız rekabet avantajı elde etmek amacıyla kendi para birimi ile ABD doları arasındaki döviz kurunu manipüle etmediği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Haziran 2024'te sona eren 4 çeyrek boyunca, hiçbir büyük ticaret ortağının ilgili yasa kapsamında gelişmiş analiz yapılması için tüm kriterleri sağlamadığı ifadesi yer aldı.

GÜNEY KORE, İZLEME LİSTESİ'NE EKLENDİ

Hazine'nin döviz uygulamalarına ve makroekonomik politikalarına yakından dikkat edilmesi gereken başlıca ticaret ortaklarının bulunduğu "İzleme Listesi"ne de işaret edilen açıklamada, Çin, Japonya, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Vietnam ve Almanya'nın bu listede yer alan 7 ülke olduğu aktarıldı.

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Söz konusu listeden çıkan Malezya'nın yerine Güney Kore'nin dahil edilmesi dikkati çekti.

Açıklamada ayrıca, Hazine'nin Çin'e daha fazla şeffaflık talebini yinelediği, Çin'in döviz müdahalesini yayınlamaması ve döviz kuru politikasının temel özellikleri hakkında şeffaflığın olmamasının ülkeyi büyük ekonomiler arasında aykırı bir konuma getirdiği ve Hazine'nin yakından izlemesini gerektirdiği belirtildi.

Hazine'nin raporunda, Japonya'nın 29 Nisan, 1 Mayıs ve 11-12 Temmuz 2024 tarihlerinde yenin değerini güçlendirmek için dolar satarak döviz piyasalarına müdahale ettiği ifade edilerek, Japonya'nın döviz işlemleri konusunda şeffaf olduğu ve döviz müdahalelerini her ay düzenli olarak yayınladığı vurgulandı.