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ABD her yıl 1 trilyon dolar vergiyi toplayamıyor

ABD'nin gelir idaresi konumundaki kurumu IRS'in üyelerinden Charles Retting, ABD hükümetinin her yıl yaklaşık 1 trilyon dolar vergiyi toplayamadığını söyledi.

14.04.2021 - 08:59 | | Foreks
ABD her yıl 1 trilyon dolar vergiyi toplayamıyor

Senato Finans Komitesi'nde konuşan Retting, beyan edilen vergi ile toplanan vergi arasındaki farkın 2011-2013 dönemindeki yıllık ortalama 441 milyar dolar seviyelerine büyük bir artış gösterdiğini ve 1 trilyon civarına geldiğini vurguladı.

Retting, IRS'in vergileri toplayamamasına neden olarak "silahsız" kalmasını gösterdi. Artan sofistike vergiden kaçınma uygulamaları karşısında ellerindeki araçların yetersiz kaldığını belirten Retting, ayrıca yapılan bütçe kesintileri nedeniyle vergi takip personeli sayısının 10 yıl öncesine göre 17 bin azaldığını da vurguladı.

ABD Başkanı Biden, 2022 bütçesinde IRS bütçesini yüzde 10,4, 1,3 milyar dolar civarında artıracak. IRS bütçesi 13,2 milyar dolara ulaşacak.

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