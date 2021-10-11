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ABD piyasalarında 'dipten alım' önerisi

Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs ve JP Morgan, ABD piyasalarında dipten alım öneriyorlar.

11.10.2021 - 12:44 |
ABD piyasalarında 'dipten alım' önerisi

Goldman Sachs analistleri tarafından hazırlanan raporda "Yakın vadede belirsizlik görünse de yatırımcıların enflasyonun geçici olduğu konusundaki güvenlerinin artması ile hisse senedi piyasalarında rallinin devam edeceğini tahmin ediyoruz" denildi.

Bloomberg'in haberine göre, JP Morgan analistleri tarafından hazırlanan benzer bir raporda da ABD'de stagflasyon endişelerinin azalmasının beklendiği kaydedildi.

Her iki kurumun raporunda da ABD piyasalarında yaşanan %5'lik geri çekilmenin ardından hisse senedi piyasaları için alım fırsatı görüldüğü vurgulandı.

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