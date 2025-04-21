ABD piyasalarında Trump-Powell depremi

Wall Street'in Paskalya tatilinin ardından yeniden açılmasıyla S&P 500 yüzde 1 gerilerken, dolar endeksi 15 ayın en düşük seviyesine indi.

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Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 1,13 ve Dow Jones sanayi endeksi yüzde 0,87 düştü.

Altın ons başına 3.397 doların üzerine çıktı.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, cuma günü yaptığı açıklamada Trump'ın Powell'ı kovup kovamayacağını araştırdığını söyledi. Trump, geçen hafta sosyal medyada Powell'ın "görevden alınması yeterince hızlı olamaz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Oversea-Chinese Banking Corp. Döviz Stratejisti Christopher Wong, Fed'i azarlamanın merkez bankasının bağımsızlığı ilkesini zedelediğini ve ABD para politikasını piyasaları derinden rahatsız edecek şekilde siyasallaştırma riski taşıdığını söyledi. Wong, "Açıkçası Powell'ı kovmak inancı zorluyor. Fed'in güvenilirliği sorgulanırsa, bu durum dolara olan güveni ciddi şekilde sarsabilir" dedi.