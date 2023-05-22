'ABD temerrüde düşerse felaket olur'

ECB Başkanı Christine Lagarde, Amerikalı siyasetçileri borçlanma tavanı konusundaki anlaşmazlıklarını çözmeye çağırdı.

ABD ekonomisinin büyüklüğüne, finans sektörünün derinliğine ve bir temerrüt durumunda karşı karşıya kalınacak durumun tamamen öngörülemez olmasına işaret eden Lagarde, "Eğer ABD temerrüde düşer ise bu hem ABD hem de küresel ekonomi için felaket bir gelişme olur" dedi.

Lagarde, "Liderlerin ortak bir anlayışa varacaklarına güveniyorum, aksi takdirde bizi çok negatif bir gelişmenin içine sokarlar" diye konuştu.