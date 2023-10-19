ABD, Venezuela'ya petrol yaptırımını kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolás Maduro liderliğindeki hükümet ile siyasi muhalifleri arasında gelecek yıl başkanlık seçimlerinin düzenlenmesini sağlayabilecek bir anlaşma için görüşmelerin başlaması sonrası Venezuela'nın petrol ve gaz sektörüne yönelik bir dizi yaptırımın kaldırıldığını duyurdu.

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ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'nın enerji sektörü ve altın madenciliği endüstrisindeki finansal işlemleri yasaklayan tedbirleri altı ay süreyle askıya aldı. Ayrıca Venezuela devlet tahvillerinin alım satımına getirilen yasağı da sona erdirdi.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Maduro'nun temsilcilerinin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde ABD hükümeti yetkileri iptal etme yetkisini elinde tutmaktadır" denildi.