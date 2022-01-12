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ABD'de 40 yıl sonra rekor enflasyon

ABD'de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 7 ile 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

12.01.2022 - 17:04 |
ABD'de 40 yıl sonra rekor enflasyon

ABD'de yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD'de enflasyon verisi sonrası 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,739'a yükseldi.

BEKLENTİ YÜZDE 7 SEVİYESİNDEYDİ

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7 olması yönündeydi. Bloomberg Economics, Omicron varyantı kaynaklı arz sıkıntılarının ABD enflasyonu üzerinde ilk çeyrekte ilave yukarı yönlü baskı kurabileceğini öngörüyordu.

Bununla birlikte ülkede fiyatları yukarı iten unsurların yılın kalan kısmında etkisini azaltacağı da tahmin ediliyordu.

Verilerden önce konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ABD’deki ekonomik toparlanma için “ciddi bir tehdit” olduğunu ve Fed’in enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacağını söylemişti.

 

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