Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaABD'de bankacılık sektörünün karı arttı
HaberlerUzmanparaABD'de bankacılık sektörünün karı arttı

ABD'de bankacılık sektörünün karı arttı

ABD'de bankacılık sektörünün karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 artışla 66,8 milyar dolara yükseldi.

26.02.2025 - 09:21 | | AA
ABD'de bankacılık sektörünün karı arttı

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin Üç Aylık Bankacılık Profili verilerini açıkladı.

Haberin Devamı

Açıklamada, 4 bin 487 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının geçen yılın son çeyreğinde 66,8 milyar dolar olarak hesaplandığı ifade edildi.

Bankaların karının, geçen yılın dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,3 arttığı kaydedilen açıklamada, söz konusu artışın faiz giderlerinin, gelirlerinden daha fazla düşmesine neden olan kısa vadeli faiz oranlarındaki son indirimlerden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, bankacılık sektörünün net karının 2024 yılı genelinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 artarak 268,2 milyar dolara yükseldiği aktarıldı.

VakıfBank'ta Zehra Güneş resmen açıklandı!

VakıfBank'ta Zehra Güneş resmen açıklandı!

Bakan Yumaklı, 81 ilde gübre denetimlerini tamamladıklarını bildirdi

Bakan Yumaklı, 81 ilde gübre denetimlerini tamamladıklarını bildirdi