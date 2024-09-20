ABD'de büyük bankalar Fed konusunda bölündü

Bloomberg News'un haberine göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gösterge faiz oranını yarım puan düşürerek çoğu Fed gözlemcisini şaşırtmasından saatler sonra, Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri tahminlerini Kasımdan önümüzdeki Hazirana kadar her toplantıda çeyrek puanlık indirimler gösterecek şekilde revize etti.

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Bu haftaki değişimi doğru tahmin eden JP Morgan Chase & Co. uzmanları, Kasım ayında yarım puanlık bir indirim daha öngörüyor, ancak bunun iş gücü piyasasının durumuna bağlı olacağını söylüyorlar.

Bank of America'da Aditya Bhave, Mark Cabana ve Alex Cohen'in de bulunduğu ekonomist ve stratejistler, Fed'in dördüncü çeyrekte 75 baz puan ve gelecek yıl 125 baz puan daha kesintiye giderek "daha derin kesintilere itileceğini" yazdı.

Citi ekonomistleri Veronica Clark ve Andrew Hollenhorst, Kasım ayında 50 baz puan ve Aralık ayında 25 baz puan olmak üzere bu yıl 75 baz puan daha indirim yapılacağı tahminlerini korudu. Bir notta, "Daha da hızlı bir kesinti hızına yönelik riskler dengeli olmaya devam ediyor" diye yazdılar. Banka, 2025 yılında 25 baz puan daha indirim yapılmasını ve nihai oranın %3 ila %3,25 aralığına çekilmesini bekliyor.

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Barclays'in Marc Giannoni liderliğindeki ABD ekonomistleri, bankanın Fed'in Kasım ve Aralık aylarında 25 baz puan indirime gideceğini ve ardından 2025 yılında üç çeyrek puanlık indirim daha yapacağını görmeye devam ettiğini yazdı. Ancak Fed'in Çarşamba günü Barclays'in beklemediği 50 baz puanlık hamlesi göz önüne alındığında, şimdi gelecek yılın sonunda hedef aralığın %3,50 ila %3,75'e düştüğünü görüyorlar.

Matthew Luzzetti liderliğindeki Deutsche Bank ekonomistleri, Fed'in Mart 2025 toplantısına kadar çeyrek puanlık artışlarla kesintiye gideceği, ardından üç aylık bir tempoya geçeceği ve nihayetinde Fed fonlarını gelecek yılın sonunda %3,25 ile %3,5 arasında bırakacağı görüşünü korudu.

Ekonomist Seth Carpenter ve stratejist Matthew Hornbach'ın da aralarında bulunduğu Morgan Stanley ekibine göre, yetkililer muhtemelen bu yıl iki ve gelecek yılın ilk yarısında dört olmak üzere 2025'in ortasına kadar çeyrek puanlık kesintilerden oluşan bir "diziyi" tercih edecek.