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Uzmanpara ABD'de çekirdek PCE belli oldu
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ABD'de çekirdek PCE belli oldu

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından enflasyon seyrini izlemede tercih ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), piyasa beklentilerine paralel artış gösterdi.

29.03.2024 - 15:55 | | Foreks Haber
ABD'de çekirdek PCE belli oldu

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, çekirdek PCE şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Piyasa beklentisi de artış hızının yüzde 2,8 olarak kalacağı yönündeydi.

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Aylık bazda fiyat artışı yüzde 0,3 olarak belirlendi. Analistler de bir önceki ay yüzde 0,4 artan fiyatlarda yüzde 0,3 artış olacağını öngörüyordu.

Kişisel tüketim harcamalarında ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,5 artış yaşandı. Piyasa beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,5 artış olacağı şeklindeydi.

ABD'de aynı ayda kişisel gelirler aylık yüzde 0,3, harcamalar yüzde 0,8 artış gösterdi. Beklentiler sırasıyla aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 0,5 artış yaşanacağı yönündeydi.

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