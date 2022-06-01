ABD'de çelik üretimi arttı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 28 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 798 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 geriledi.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 82,4 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 düşüşle 37 milyon 93 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 80,6 olarak gerçekleşti.