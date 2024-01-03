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ABD'de çelik üretimi düşüş gösterdi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

03.01.2024 - 09:14 | | Foreks Haber
ABD'de çelik üretimi düşüş gösterdi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 30 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 düşüşle 1 milyon 680 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı. 

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Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 73,1 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 88 milyon 727 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 75,4 olarak gerçekleşti. 

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