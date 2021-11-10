ABD'de enflasyon 31 yılın zirvesinde
ABD'de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), ekimde benzin ve gıda fiyatlarının etkisiyle beklenenden daha fazla artarak 1990 yılından beri en yüksek seviyeye ulaştı.
10.11.2021 - 17:30 |
Ekim ayında tüketici fiyatları aylık %0,9, yıllık bazda ise %6,2 artış gösterdi. Çekirdek enflasyon ise yıllık %4,6 artışla Ağustos 1991'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
ABD'de ekimde enerji fiyatları aylık %4,8 ve yıllık %30 artış gösterirken, yedi yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gıda fiyatları ise aylık %0,9, yıllık %5,3 arttı.