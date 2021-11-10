ABD'de enflasyon 31 yılın zirvesinde

Ekim ayında tüketici fiyatları aylık %0,9, yıllık bazda ise %6,2 artış gösterdi. Çekirdek enflasyon ise yıllık %4,6 artışla Ağustos 1991'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

ABD'de ekimde enerji fiyatları aylık %4,8 ve yıllık %30 artış gösterirken, yedi yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gıda fiyatları ise aylık %0,9, yıllık %5,3 arttı.