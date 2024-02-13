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ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD'de ocak ayında enflasyon aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

13.02.2024 - 16:42 | | Foreks Haber
ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,4 olan enflasyon artış hızının yüzde 2.9'a ineceği yönündeydi.

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Aylık bazda ise tüketici fiyatlarında beklentiler aşıldı. Piyasalar artışın yüzde 0,2 seviyesinde olmasını bekliyordu ancak %0,3 arttı. 

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,9 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,7 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 4,6 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,6 arttı.

Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

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