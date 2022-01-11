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ABD'de enflasyon bekleyişleri değişmedi

New York Fed tarafından yapılan ankete göre ABD'de tüketicilerin enflasyon bekleyişleri aralık ayında değişmedi.

11.01.2022 - 07:15 |
ABD'de enflasyon bekleyişleri değişmedi

New York Fed tarafından yapılan ankete göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon bekleyişleri değişmedi ve tüketiciler kendi istihdam görünümleri konusunda daha iyimser hale geldi.

Tüketici beklentileri anketine göre enflasyon bekleyişleri 13 aydır devam eden yükselişin ardından aralık ayında değişmeyerek yüzde 6 seviyesinde gerçekleşti. Gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 4 seviyesine kaldı.

Tüketicilerin gelecek 12 ay için akaryakıt fiyatlarında artış beklentisi aralık ayında kasım ayındaki yüzde 9,2'den yüzde 5,7'ye gerilerken, gıda fiyatlarında yükseliş beklentisi de yüzde 9,2'den yüzde 7.8'e indi.

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