'ABD'de enflasyon henüz tehlikeyi atlatmadı'
IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, ABD'de enflasyonun henüz tehlikeyi atlatmadığı değerlendirmesini yaparak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) fiyat artışları ile mücadelede zafer ilan etmesi için çok erken olduğu uyarısında bulundu.
05.01.2023 - 09:34 |
Financial Times gazetesine konuşan Gopinath, Fed'i bu yıl da faiz artırımlarına devam etmeye çağırdı.
Gopinath, "Eğer istihdam piyasası göstergelerine bakarsanız ve enflasyonun, hizmet enflasyonu gibi çok katı bileşenlerini değerlendirirseniz, enflasyon konusunda tehlikeyi henüz atlatmadığımızın çok açık olduğunu düşünüyorum" dedi.
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