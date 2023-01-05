'ABD'de enflasyon henüz tehlikeyi atlatmadı'

Financial Times gazetesine konuşan Gopinath, Fed'i bu yıl da faiz artırımlarına devam etmeye çağırdı.

Gopinath, "Eğer istihdam piyasası göstergelerine bakarsanız ve enflasyonun, hizmet enflasyonu gibi çok katı bileşenlerini değerlendirirseniz, enflasyon konusunda tehlikeyi henüz atlatmadığımızın çok açık olduğunu düşünüyorum" dedi.