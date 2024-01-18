'ABD'de enflasyon inatçı kalabilir'
Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ABD'de enflasyonun beklenenden daha inatçı kalabileceğini söyledi.
18.01.2024 - 09:46 | | Foreks Haber
Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ABD'de bu yıl enflasyonun beklenenden daha inatçı kalabileceğini ve büyüme üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.
Haberin Devamı
Solomon, "Hala özellikle iş gücü, gıda ve gaz konularında enflasyonun insanların beklediğinden daha yapışkan olabileceğine dair bir risk olduğunu düşünüyorum. Ekonomide gerçek bir yavaşlama olması ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyordum, ancak çok daha yumuşak bir iniş yaşadık" dedi.