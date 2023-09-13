ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,2 olan enflasyonun yüzde 3,6'ya çıkacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair en önemli sinyallerden biri niteliği taşıyan tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 0,6 oldu. Piyasalarda artışın yüzde 0,6 seviyesinde olmasını bekliyordu.

Fed'in bu yıl 20 Eylül, 1 Kasım ve 13 Aralık'ta olmak üzere 3 faiz toplantısı bulunuyor.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,3 seviyesinde geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,3 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi. Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda mart ayında yüzde 5,6 seviyesini gördükten sonraki 5 ayda sürekli düşüş göstermiş oldu.

Manşet enflasyonda görülen artışa rağmen, çekirdek enflasyonda yaşanan gerilemenin, Fed'in sıkılaştırma yolunda elini güçlendireceği düşünülüyor.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 5,6 artarken, yıllık yüzde 3,6 geriledi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,3 artış yaşandı. Ağustos ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 geriledi.