'ABD'de enflasyon yüzde 4'e tırmanabilir'

Trump'ın gümrük tarifelerinin başlangıçta TÜFE üzerinde fazla bir etkisi olması beklenmiyordu, ancak başkanın gümrük tarifelerini diğer ülkelerle iş birliğini zorlamak için bir önlem olarak kullanma isteği şirket yöneticilerini endişelendiriyor.

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Capital Economics tarafından yapılan açıklamada, “Trump sürekli olarak diğer ülkelerin gümrük tarifelerinin bedelini ödeyeceğini iddia etti. Bu da yabancı ihracatçıların rekabetçi kalmak için fiyatlarını düşürerek bu tarifeleri absorbe etmek zorunda kalacaklarına inandığını gösteriyor” dedi ve geçmiş örneklerin bu varsayıma ters düştüğünü hatırlattı" denildi.

ABD'de 12 aylık tüketici enflasyonu şu anda %2,9 seviyesinde seyrediyor.