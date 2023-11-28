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ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

28.11.2023 - 09:38 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 25 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 687 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 arttı.

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Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 73,4 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 düşüşle 80 milyon 388 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 75,7 olarak gerçekleşti.

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