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ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

23.01.2024 - 09:34 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 20 Ocak ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1 düşüşle 1 milyon 682 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı.

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Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 75,7 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 4 milyon 844 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76,3 olarak gerçekleşti.

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