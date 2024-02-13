ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 10 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 artışla 1 milyon 710 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azaldı.

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Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 77 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azalarak 9 milyon 936 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76,1 olarak gerçekleşti.