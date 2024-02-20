ABD'de haftalık çelik üretimi yükseldi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 17 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,6 artışla 1 milyon 721 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azaldı.

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Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 77,5 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 azalarak 11 milyon 657 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76,5 olarak gerçekleşti.