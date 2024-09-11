ABD'de ham petrol stokları düştü

Analistler 700.000 varillik bir artış bekliyordu. Bir önceki hafta API ham petrol stoklarında 7,4 milyon varillik bir düşüş olduğunu bildirmişti. API verilerine göre bu yıl şu ana kadar ham petrol stokları yılbaşındaki seviyesinin 12 milyon varil altında bulunuyor.

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Benzin stokları da geçen haftaki 300.000 varillik düşüşün üzerine bu hafta 513.000 varil azaldı. Damıtılmış ürün stokları 191.000 varil artarak geçen haftaki 400.000 varillik düşüşü kısmen telafi etti.

API verilerine göre, Cushing stokları bir önceki haftaki 800.000 varillik düşüşe kıyasla 2,6 milyon varillik kayıpla büyük bir düşüş daha yaşadı.

Salı günü Enerji Bakanlığı (DoE), Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) ham petrol stoklarının 6 Eylül itibarıyla 0,3 milyon varil daha arttığını bildirdi. Stoklar şu anda 380 milyon varil seviyesinde.