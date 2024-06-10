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Uzmanpara ABD'de hanehalkı serveti rekor kırdı
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ABD'de hanehalkı serveti rekor kırdı

ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre ABD hanehalkı serveti, yükselen borsa sayesinde 2024 yılının başında yeni bir rekor kırdı.

10.06.2024 - 09:34 | | Foreks Haber
ABD'de hanehalkı serveti rekor kırdı

Fed, hanehalkı ve işletmelerin bilançolarına ilişkin üç ayda bir yayınladığı raporda, hanehalkı net değerinin Ocak ayından, Mart ayına kadar olan üç aylık dönemde yaklaşık %2,9 veya 5,1 trilyon dolar artarak 160,8 trilyon dolar ile yeni bir zirveye ulaştığını belirtti.

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Bu artış temel olarak yatırım fonları, hayat sigortası poliçeleri veya emeklilik hesapları aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak elde tutulan hisse senetlerinin değerindeki 3,8 trilyon dolarlık artıştan kaynaklandı.

Hanehalklarının gayrimenkullerinin değeri de 900 milyar dolar artış gösterdi.

Aynı zamanda tüketiciler ve işletmeler 23 yılın en yüksek seviyesindeki faiz oranlarıyla karşı karşıya kalmaya devam etseler de ilk çeyrekte borçlanmalarını artırdı.

Ticari borçlar, borçlanma senetlerinin güçlü net ihracıyla desteklenerek ilk çeyrekte yıllık %4 oranında büyümüştür. İpotek borcu %2,1, ipotek dışı tüketici kredisi ise %1,8 oranında büyümüştür. Federal hükümet borcu %6,2 oranında artarken, eyalet ve yerel hükümet borcu %3 oranında genişlemiştir.

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