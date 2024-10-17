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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Ekim ile biten haftada 241 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

17.10.2024 - 16:48 | | AA
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 19 bin azalışla 241 bine geriledi.

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İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 260 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 258 binden 260 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 bin 750 artarak 236 bin 250'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 5 Ekim ile biten haftada 9 bin kişi artışla 1 milyon 867 bine ulaştı.

Analistler, düşüşe rağmen işsizlik maaşı başvuru sayılarının yılın başlarında görülen ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürdüğünü kaydederek, bu durumun ABD iş gücü piyasasında pandemi sonrası görülen zirveden bu yana bir yumuşama olduğunu gösterdiğini belirtti.

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