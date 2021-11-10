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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Kasım ile biten haftada 267 bine inerek düşüşünü sürdürdü.

10.11.2021 - 17:34 | | AA
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 6 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin azalarak 267 bine geriledi.

Bu dönemde azalışını sürdüren ve Kovid-19 salgınının yoğun bir şekilde hissedilmeye başlandığı 14 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye inen işsizlik maaşı başvurularının 265 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 269 binden 271 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 7 bin 250 azalarak 278 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 30 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 59 bin artışla 2 milyon 160 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, salgından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, 6 haftadır azalış gösteren işsizlik maaşı başvurularının Kovid-19 salgını öncesindeki seviyelerine yaklaştığını belirtti.

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