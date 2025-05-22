ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 227 bine geriledi.

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Bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısına yönelik piyasa beklentisi 230 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 229 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1000 artarak 231 bin 500'e çıktı. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 10 Mayıs ile biten haftada 36 bin artışla 1 milyon 903 bine yükseldi.