ABD'de kredi kartı temerrütleri yükseldi

Financial Times'ın haberine göre BankRegData tarafından derlenen veriler ABD kredi kartlarındaki temerrütler 2008 mali krizinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak, düşük gelirli tüketicilerin mali sağlığının yüksek enflasyon yıllarından sonra azaldığını gösterdi.

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Kredi kartı borç verenleri, 2024 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla ve 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 46 milyar dolarlık kredi bakiyesi için zarar yazdı.

Moody's Analytics Başkanı Mark Zandi, "Yüksek gelirli haneler iyi durumda, ancak ABD tüketicilerinin en alttaki üçte biri tükenmiş durumda. Tasarruf oranları şu anda sıfır" dedi.

Temerrütlerdeki keskin artış, tüketicilerin kişisel mali durumlarının yıllarca süren yüksek enflasyonun ardından ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) borçlanma maliyetlerini yüksek seviyelerde bırakmasıyla giderek nasıl gerildiğinin bir işareti.

Bankalar henüz dördüncü çeyrek rakamlarını bildirmedi ancak ilk işaretler daha fazla tüketicinin borçlarının önemli ölçüde gerisinde kaldığı yönünde.

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JP Morgan Chase ve Citigroup'un ardından ABD'nin en büyük üçüncü kredi kartı borç vereni olan Capital One, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış kredi kartı iptal oranının, yani geri alınamaz olarak işaretlenen toplam kredilerinin yüzdesinin bir yıl önceki yüzde 5,2'den yüzde 6,1'e ulaştığını söyledi.