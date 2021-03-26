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ABD'de mal ticareti açığı arttı

ABD'de mal ticareti açığı, şubatta aylık yüzde 2,5 artışla 86,7 milyar dolara yükseldi.

26.03.2021 - 16:38 | | AA
ABD'de mal ticareti açığı arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 artarak 86,7 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde mal ihracatı yüzde 3,8 azalışla 130,1 milyar dolar olurken, mal ithalatı yüzde 1,4 düşüşle 216,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Mal ticaret açığı, ocakta ise 84,6 milyar dolar olmuştu. Ayrıca, toptan eşya stokları şubatta aylık yüzde 0,5 artarken, perakende stokları değişim göstermedi.

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