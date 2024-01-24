Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaABD'de mortgage başvuruları artış gösterdi
HaberlerUzmanparaABD'de mortgage başvuruları artış gösterdi

ABD'de mortgage başvuruları artış gösterdi

ABD'de mortgage başvuruları 19 Ocak ile sona eren yılın üçüncü haftasında da ilk iki haftada olduğu gibi artış gösterdi. 30 yıllık faiz bir miktar arttı.

24.01.2024 - 15:55 | | Foreks Haber
ABD'de mortgage başvuruları artış gösterdi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 3,7 artışla 218,2 puana yükseldi.

Haberin Devamı

MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 7,5 artışla 174,3 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 7,0 düşüşle 438,4 puana geriledi.

30 yıllık mortgage faizi, söz konusu haftada 3 baz puan artarak yüzde 6,78 oldu.

15 yıllık faizinde oran 7 baz puan artışla yüzde 6,31 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 8 baz puan yükseldi ve yüzde 6,22 puan seviyesine çıktı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 8 baz puan artışla yüzde 6,94 puan seviyesine geldi.

Ifo, Almanya için büyüme tahminini düşürdü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRIfo, Almanya için büyüme tahminini düşürdüHaberi Görüntüle
Antalya'da tüyler ürperten olay! 1 ceset bulundu, ikinci ceset aranıyor

Antalya'da tüyler ürperten olay! 1 ceset bulundu, ikinci ceset aranıyor

Beşiktaş'a Portekizli stoper! Transfer için geri sayım

Beşiktaş'a Portekizli stoper! Transfer için geri sayım