ABD'de mortgage başvuruları artış gösterdi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 3,7 artışla 218,2 puana yükseldi.

Haberin Devamı

MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi yüzde 7,5 artışla 174,3 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 7,0 düşüşle 438,4 puana geriledi.

30 yıllık mortgage faizi, söz konusu haftada 3 baz puan artarak yüzde 6,78 oldu.

15 yıllık faizinde oran 7 baz puan artışla yüzde 6,31 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 8 baz puan yükseldi ve yüzde 6,22 puan seviyesine çıktı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 8 baz puan artışla yüzde 6,94 puan seviyesine geldi.