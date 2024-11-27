ABD'de mortgage başvuruları artışını sürdürdü

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre 22 Kasım haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %6,3 artışla 208,0 puana çıktı.

Haberin Devamı

MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre satın alma endeksi %12,4 artışla 152,9 puan olurken, refinansman endeksi %2,6'ya geriledi ve 501,7 puana indi.

Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faiz oranı 25 Eylül'den bu yana devam eden yukarı hareketini tamamladı ve 4 puan azalarak %6,86 seviyesine geldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Satın alma faaliyeti geçen hafta genel başvuruları artırdı. Çünkü geleneksel satın alma başvuruları hız kazandı. Mortgage oranları iki aydan uzun bir süre sonra ilk kez düştü, 30 yıllık sabit oran %6,86'ya hafifçe düştü" dedi.

Kan, "Satılık stoklarındaki büyüme ve ekonominin güçlü kaldığına dair işaretlerle, oranlar son zamanlarda artmış olsa da alıcılar piyasada kaldı. Geleneksel satın alma başvurularındaki artış, ortalama satın alma kredisi büyüklüğünün neredeyse bir ayın en yüksek seviyesi olan 439.200 dolara çıkmasına yardımcı oldu" diye konuştu.

Haberin Devamı

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %41,0 seviyesinden %38,8'e indi.

15 yıllık faizinde oran 3 baz puan düşüşle %6,29 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi değişmeyerek %6,34 seviyesinde kaldı.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 6 baz puan geriledi ve %6,97 ile yeniden %7 seviyesinin altına geldi.