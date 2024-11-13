ABD'de mortgage başvuruları arttı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 8 Kasım haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %1,5 artışla 192,4 puana çıktı.

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MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %1,9 artışla 133,3 puan olurken, refinansman endeksi %1,5 düşüşle 506,0 puana geriledi. Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faiz oranı 5 baz puan artışla %6,86 seviyesine çıktı.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %39,9 seviyesinde sabit kaldı. 15 yıllık faizinde oran değişmeyerek %6,21 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 1 baz puan artarak %6,06 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 2 baz puan artışla %7,00 oldu.