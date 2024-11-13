ABD'de mortgage başvuruları arttı
ABD'de mortgage başvuruları altı haftalık düşüşün ardından sınırlı da olsa artarken, 30 yıllık faiz oranı biraz daha yukarı geldi ve Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.
ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 8 Kasım haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %1,5 artışla 192,4 puana çıktı.
MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %1,9 artışla 133,3 puan olurken, refinansman endeksi %1,5 düşüşle 506,0 puana geriledi. Söz konusu haftada 30 yıllık mortgage faiz oranı 5 baz puan artışla %6,86 seviyesine çıktı.
Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %39,9 seviyesinde sabit kaldı. 15 yıllık faizinde oran değişmeyerek %6,21 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 1 baz puan artarak %6,06 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 2 baz puan artışla %7,00 oldu.