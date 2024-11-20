ABD'de mortgage başvuruları arttı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 15 Kasım haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %1,7 artışla 195,6 puana çıktı.

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MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %2,0 artışla 136,0 puan olurken, refinansman endeksi %1,8 artışla 514,9 puana yükseldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı yukarı hareketini dördüncü haftada da sürdürdü ve 4 puan daha artarak %6,90 seviyesine çıktı.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %39,9 seviyesinden %41,0'e çıktı. 15 yıllık faizinde oran 11 baz puan artışla %6,32 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 28 baz puan artarak %6,34 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 3 baz puan artışla %7,03 oldu.