ABD'de mortgage başvuruları arttı
ABD'de mortgage başvurularında sınırlı artış ikinci haftada da devam ederken, 30 yıllık faiz oranı dördüncü haftasında da yukarı geldi ve Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.
ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 15 Kasım haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %1,7 artışla 195,6 puana çıktı.
MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %2,0 artışla 136,0 puan olurken, refinansman endeksi %1,8 artışla 514,9 puana yükseldi.
Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı yukarı hareketini dördüncü haftada da sürdürdü ve 4 puan daha artarak %6,90 seviyesine çıktı.
Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %39,9 seviyesinden %41,0'e çıktı. 15 yıllık faizinde oran 11 baz puan artışla %6,32 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 28 baz puan artarak %6,34 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 3 baz puan artışla %7,03 oldu.