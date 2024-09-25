ABD'de mortgage başvurularında artış devam etti

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 20 Eylül haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %11,0 artışla 296,1 puana çıktı.

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MBA'nın yayınladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %1,4 artışla 148,2 puan olurken, refinansman endeksi %20,3 artışla 1.132,9 puana yükseldi. Refinansman endeksinde son bir yıllık artış %175'e ulaştı.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 baz puan daha azalarak %6,13 seviyesine geldi. Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %51,2'den %55,7'ye çıktı.

15 yıllık faizinde oran 5 baz puan artışla %5,47 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 10 puan artarak %5,76 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 6 puan artarak %6,47 oldu.