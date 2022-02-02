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ABD'de özel sektör istihdamı geriledi

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinden farklı gerçekleşti.

02.02.2022 - 16:54 |
ABD'de özel sektör istihdamı geriledi

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliği ile hazırladığı rapora göre aralık ayında özel sektörde istihdam 301 bin azaldı. Piyasalarda beklenti 200 bin artış olacağı yönündeydi. Bir önceki ayın istihdam rakamı 807 binden 776 bine revize edildi.

İstihdam küçük işletmelerde 144 bin, orta boy işletmelerde 59 bin, büyük boy işletmelerde 98 bin azaldı. Üretim sektörünün istihdamı 27 bin düşerken, hizmet sektörünün istihdamı 274 bin geriledi.

ADP ve Macroeconomic Advisers istihdam verilerinin açıklanması öncesinde özel sektörde istihdam büyümesini paylaşıyor.

Tarım dışı istihdam rakamları cuma günü açıklanacak.

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