ABD'de perakende satışlar arttı

Ülkede her yıl 1 Kasım'da başlayan, kasım ayının 4'üncü perşembesi "Şükran Günü", bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Kara Cuma (Black Friday)", küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan "Küçük İşletmeler Cumartesisi" ve "Siber Pazartesi" ile devam ederek Noel'i kapsayan ve 31 Aralık'taki yılbaşı gecesi ile sona eren dönemde perakende satışlar, Kovid-19 salgınına rağmen beklenmedik bir artış gösterdi.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) verilerine göre, ülkedeki perakende satışlar 2020'nin kasım-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 789,4 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde perakende satışların yüzde 3,6 ile yüzde 5,2 arasında artarak 755,3 milyar dolar ile 766,7 milyar dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyordu.

Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik zorluklara rağmen beklenmedik bir artış gösteren perakende satışlar, 2019'un aynı döneminde 729,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

İnternet satışları yüzde 20'nin üzerinde arttı

Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin de etkisiyle söz konusu dönemde internet üzerinden yapılan satışlarda artış kaydedildi.

Ülkede 2020'nin tatil sezonunda internet ve diğer mağaza dışı satışlar yüzde 23,9 artışla 209 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde internet satışlarının yüzde 20 ile yüzde 30 arasında artarak 202,5 milyar ile 218,4 milyar dolar arasında gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.

ABD'de tatil sezonunda inşaat, bahçe, spor, yiyecek, içecek ve sağlık malzemeleri ile mobilya satan mağazaların satışlarında artış yaşanırken, elektronik, kıyafet ve aksesuar ürünleri satan mağazaların satışlarında azalış görüldü.

Geçen yıl kasım-aralık döneminde inşaat ve bahçe malzemeleri satan mağazalardaki satışlarda yıllık bazda yüzde 19'lık artış kaydedilirken, spor ürünleri satan mağazaların satışları yüzde 15,2, yiyecek ve içecek ürünleri satan mağazaların satışları yüzde 9,6, sağlık ve kişisel bakım ürünleri satan mağazaların satışları yüzde 5,4 ve mobilya mağazalarının satışları yüzde 2,2 arttı.

Aynı dönemde giyim ve aksesuar ürünleri satan mağazaların satışları ise yüzde 14,9, elektronik ürün satan mağazaların satışları da yüzde 14,4 azaldı.

Ülkede perakende satışlar aylık bazda düşüş eğiliminde

ABD'de perakende satışlar, kasım ile aralık aylarını kapsayan tatil sezonunda yaşanan yıllık yükselişe rağmen, Kovid-19 salgının etkisiyle son 3 aydır aylık bazda düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığının, otomobil bayileri, benzin istasyonları ve restoranlardaki satışları da dahil edildiği verilerine göre, ülkede perakende satışlar, Kovid-19 salgınının etkisiyle geçen yıl nisanda gösterdiği aylık yüzde 14,7'li rekor düşüşün ardından salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıstan itibaren toparlanma eğilimi göstermişti.

Son dönemde Kovid-19 vakalarındaki artışın etkisiyle toparlanma hızında yavaşlama görülen perakende satışlar, geçen yıl ekimde yüzde 0,1 ve kasımda yüzde 1,4 azalmıştı.

Perakende satışlar, son olarak geçen yıl aralıkta da aylık yüzde 0,7'lik azalış göstermiş ancak yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.