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ABD'de perakende satışlar arttı

ABD'de perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak beklenmedik artış gösterdi.

16.09.2021 - 16:43 | | AA
ABD'de perakende satışlar arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 618,7 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,8 azalması yönündeydi.

Bu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren perakende satışlar, temmuz ayında yüzde 1,8 azalmıştı. Perakende satışlar, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 15,1'lik artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, mağaza dışı perakendecilerdeki satışlar yüzde 5,3, mobilya satışları yüzde 3,7, genel mal mağazalarındaki satışlar yüzde 3,5 ve yiyecek ile içecek satışının olduğu mağazalardaki satışlar yüzde 1,8 arttı.

Motorlu taşıt ve parçalarının satışları bu dönemde yüzde 3,6 azalırken, elektronik satışları yüzde 3,1 ve spor, hobi, müzik enstrümanları ve kitapların satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 2,7'lik düşüş gösterdi.

Analistler, perakende satışlarda bu dönemde yaşanan beklenmedik artışta, okulların açılmasıyla yapılan alışverişlerin etkili olduğunu belirtti.

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