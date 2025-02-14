Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaABD'de perakende satışlar düştü
HaberlerUzmanparaABD'de perakende satışlar düştü

ABD'de perakende satışlar düştü

ABD'de perakende satışlar, ocakta yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

14.02.2025 - 17:41 | | AA
ABD'de perakende satışlar düştü

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 düşüşle 723,9 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,2 azalacağı yönündeydi.

Haberin Devamı

Mart 2023'ten bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydeden perakende satışlar, Aralık 2024'te yüzde 0,7 artışla 730,3 milyar dolar olmuştu.

Ülkede perakende satışlar, ocakta yıllık bazda ise yüzde 4,2 arttı. Perakende satışlar geçen yıl aralık ayında yıllık bazda yüzde 3,9 artış göstermişti.

Söz konusu dönemde satışlarda en yüksek oranda düşüş, spor malzemeleri, hobi, müzik aleti ve kitap mağazalarında, motorlu taşıt ve parça satıcılarında ve mağaza dışı perakendecilerde görüldü.

Aynı dönemde akaryakıt istasyonları ile yiyecek hizmetleri ve içecek yerlerindeki satışlarda ise artış kaydedildi.

Adana Demirspor ile Antalyaspor yenişemedi!

Adana Demirspor ile Antalyaspor yenişemedi!

Bakan Kurum duyurdu: İslahiye'de deprem konutları tamamlandı

Bakan Kurum duyurdu: İslahiye'de deprem konutları tamamlandı