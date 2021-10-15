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ABD'de perakende satışlar yükseldi

ABD'de perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak beklenmedik yükseliş gösterdi.

15.10.2021 - 16:18 | | AA
ABD'de perakende satışlar yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 625,4 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

Bu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren perakende satışlar, ağustos ayında yüzde 0,9 artmıştı.

Perakende satışlar, eylülde yıllık bazda ise yüzde 13,9'luk artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, spor, hobi ürünleri, müzik enstrümanları ve kitap mağazalardaki satışlar aylık yüzde 3,7, genel mal mağazalarındaki satışlar yüzde 2, akaryakıt istasyonlarındaki satışlar yüzde 1,8, giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 1,1 arttı.

Aynı dönemde, yiyecek-içecek mağazalarındaki satışlar yüzde 0,7, mağaza dışı perakende satışları yüzde 0,6, motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 0,5, gıda hizmetlerinin sunulduğu mağazalardaki satışlar yüzde 0,3 ve mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 0,2 artış kaydetti.

Sağlık ve kişisel bakım hizmetlerinin sunulduğu mağazalardaki satışlar ise yüzde 1,4 azalırken, elektronik ürün mağazalarındaki satışlar yüzde 0,9 düştü.

Analistler, eylül ayındaki beklenmedik artışa rağmen devam eden arz sıkıntıları nedeniyle perakende satışların gelecek aylarda düşebileceğine dair endişelerin olduğunu belirtti.

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