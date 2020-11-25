ABD'de perakende satışlarda artış bekleniyor

Ülkede her yıl 1 Kasım'da başlayan, kasım ayının 4'üncü perşembesi "Şükran Günü (Thanksgiving Day)", bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Kara Cuma (Black Friday)", küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan "Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday)” ve “Cyber Monday (Siber Pazartesi)" ile devam ederek "Noel'i (Christmas)" kapsayan ve 31 Aralık'taki "Yılbaşı Gecesi (New Year's Eve)" ile sona eren dönemde perakende satışlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen artış bekleniyor.

ABD'de tatil sezonu perakende satışların zirveye ulaştığı bir dönem olarak biliniyor.

755,3 milyar dolar ile 766,7 milyar dolar arasında satış beklentisi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yıl Kovid-19 salgını gölgesinde geçecek tatil sezonunda yapılacak alışverişin önceki senelere göre farklılık göstermesi bekleniyor. Kovid-19 salgınının ekonomide oluşturduğu belirsizlik ve mağazalardaki sosyal mesafe önlemleri, söz konusu dönemde yapılan alışverişi bu yıl daha farklı kılıyor.

NRF verilerine göre, 2 aylık tatil döneminde perakende satışların geçen yıla kıyasla yüzde 3,6 ila yüzde 5,2 arasında artacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemdeki satışların 755,3 milyar dolar ile 766,7 milyar dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Perakende satışların geçen yılın aynı döneminde ise 729,1 milyar dolar olduğu kayıtlarda yer alıyor.

Bu dönemde salgın nedeniyle tüketicilerin harcama isteğine ilişkin belirsizlik olduğu belirtilerek, kısıtlamalardan dolayı seyahat ve eğlence harcamaları yerine daha çok hediye alışverişine yönelmelerinin beklendiği kaydediliyor.

Salgın tüketicileri internet alışverişine yönlendiriyor

ABD'li araştırma şirketi Adobe Digital Insights (ADI) verileri de Kovid-19 salgının da etkisiyle tatil sürecinde internetten yapılacak satışların artacağını ortaya koyuyor.

Kovid-19 vakalarındaki artış ve beraberinde gelen kısıtlamaların pek çok insanı internet alışverişine yönlendirmesi bekleniyor.

Ülkede geçen yıl kasım-aralıkta 142,5 milyar dolar olan internetten yapılan satışların, bu yıl yüzde 33 artışla 189 milyar dolara ulaşarak önemli bir artış göstereceği tahmin ediliyor.

Söz konusu dönemde internetten yapılacak satışların 12,7 milyar dolarla en çok "Siber Pazartesi"de gerçekleşmesi bekleniyor.

Her yıl mağazalarda izdiham görüntülerine sahne olan "Kara Cuma"da ise internet satışlarının 10,3 milyar, "Şükran Günü"nde 6 milyar, "Küçük İşletmeler Günü"nde ise 5,1 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.