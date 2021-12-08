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ABD'de petrol stoklarında düşüş öngörülüyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilerde görülen düşüşün ardından, ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün açıklanacak verilerde de petrol stoklarında düşüş bekleniyor.

08.12.2021 - 10:08 |
ABD'de petrol stoklarında düşüş öngörülüyor

WSJ anketinde DoE petrol stoklarında 1,3 milyon varil düşüş olacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 909 bin varil gerilemişti.

API dün akşam stoklarda 3 milyon 89 bin varil düşüş olduğunu açıkladı.

DoE benzin stoklarında 1,7 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 1,2 milyon varil artış olacağını tahmin ediyor. Daha önceden API benzin stoklarında 3,71 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 1,13 milyon varil ve Cushing petrol stoklarında 263 bin varil artış görüleceğini açıklamıştı.

Sektörde kapasite kullanım oranının yüzde 88,8 seviyesinden yüzde 89,4 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

DoE petrol stok verileri saat 18.30'da açıklanacak.

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