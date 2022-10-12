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Uzmanpara'ABD'de resesyon yaşanacağını düşünmüyorum'
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'ABD'de resesyon yaşanacağını düşünmüyorum'

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ekonomisinde bir resesyon yaşanacağını düşünmediğini söyledi. Ancak Biden ekonomide bir resesyonun gerçekleşmesi durumunda bunun çok hafif olacağını da savundu.

12.10.2022 - 09:37 |
'ABD'de resesyon yaşanacağını düşünmüyorum'

Biden, CNN'e yaptığı açıklamada "Bir resesyon olacağını düşünmüyorum. Eğer olur ise bu çok hafif bir resesyon olur. Aşağı doğru çok hafif şekilde geliriz" dedi.

Röportajda Ukrayna'daki savaşa da değinen Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir taktik nükleer silah kullanacağını düşünmediğini ifade etti.

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