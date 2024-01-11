ABD'de sondaj kule sayısı arttı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 10 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 2 adet artarak 660 adet seviyesine çıktı.
11.01.2024 - 09:48 | | Foreks Haber
Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 5 adet artışla 534 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 3 adet düşüşle 126 adet oldu.
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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 219 adet daha aşağıda bulunuyor.
Karada bulunan sondaj kule sayısı 3 adet artışla 634 olurken, açık sularda 1 adet düşüşle 24 adet, iç sularda değişmeyerek 2 adet olarak açıklandı.
En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 4 adet artışla 315 adet oldu.