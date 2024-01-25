ABD'de sondaj kule sayısı arttı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 24 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 5 adet artarak 651 adet seviyesine çıktı.
25.01.2024 - 09:22 | | Foreks Haber
Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 4 adet artışla 526 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 125 adet oldu.
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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 225 adet daha aşağıda bulunuyor.
Karada bulunan sondaj kule sayısı 4 adet artışla 626 olurken, açık sularda değişmeyerek 23 adet, iç sularda 1 adet artışla 2 adet olarak açıklandı.
En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 312 adet oldu.