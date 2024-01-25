ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 4 adet artışla 526 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 125 adet oldu.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 225 adet daha aşağıda bulunuyor.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 4 adet artışla 626 olurken, açık sularda değişmeyerek 23 adet, iç sularda 1 adet artışla 2 adet olarak açıklandı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 312 adet oldu.