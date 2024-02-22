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ABD'de sondaj kule sayısı arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 22 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde önceki haftaya göre 10 adet artarak 676 adet seviyesine çıktı.

22.02.2024 - 09:53 | | Foreks Haber
ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 8 adet artışla 550 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 2 adet artışla 126 adet seviyesine çıktı. 

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 171 adet daha aşağıda bulunuyor. 

Karada bulunan sondaj kule sayısı 8 adet artışla 648 olurken, açık sularda 2 adet artışla 27 adet, iç sularda değişmeyerek 1 adet olarak açıklandı. 

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 3 adet artışla 321 adet oldu. 

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