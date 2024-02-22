ABD'de sondaj kule sayısı arttı

Enverus Drilling Info tarafından paylaşılan rapora göre aynı hafta petrol sondaj kule sayısı 8 adet artışla 550 adet olurken, doğal gaz kule sayısı 2 adet artışla 126 adet seviyesine çıktı.

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Petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 171 adet daha aşağıda bulunuyor.

Karada bulunan sondaj kule sayısı 8 adet artışla 648 olurken, açık sularda 2 adet artışla 27 adet, iç sularda değişmeyerek 1 adet olarak açıklandı.

En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 3 adet artışla 321 adet oldu.